Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 18:02

Простой рецепт в духовке — сладкий пирог с тыквой для себя любимого

Простой рецепт в духовке Простой рецепт в духовке Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Попробуйте провести этот вечер наедине с собой, чтобы немного отдохнуть и расслабиться. В этом порыве вам поможет простой рецепт в духовке — сладкий пирог с тыквой. Украсьте готовое блюдо шариком ванильного мороженого или заварите ароматный кофе. Приятного аппетита!

Для готовки вам понадобятся

  • Тушеная тыква — 0,9 кг
  • Яйцо — 3 шт.
  • Мука — 0,4 кг
  • Жирные сливки — 200 мл
  • Сахар — 0,15 кг
  • Масло сливочное — 0,25 кг
  • Корица — чайная ложка
  • Соль — щепотка
  • Мускатный орех — 1/2 чайной ложки

Способ приготовления

  1. Муку порубить с солью и маслом. Должна получиться крупная крошка. Вбить в смесь яйцо и замесить тесто. Убрать в холодильник на полчаса.
  2. Тыкву пробить в блендере до однородности.
  3. В отдельной емкости соединить пюре, сахар, сливки и пряности. Тщательно перемешать.
  4. Раскатать тесто и поместить его в тару для выпекания.
  5. На тесто выложить пюре. Выпекать пирог примерно 50 минут. Духовой шкаф предварительно разогреть до 180 градусов. Приятного аппетита!

Также предлагаем приготовить пасту с креветками в сливочном соусе.

Проверено редакцией
Читайте также
Запомните этот способ: как мариновать курицу без лишних специй
Семья и жизнь
Запомните этот способ: как мариновать курицу без лишних специй
Печенье, вареная сгущенка и грецкие орехи — печь ничего не нужно. Торт «Сказка»: тот самый, из детства, с насыщенным вкусом
Общество
Печенье, вареная сгущенка и грецкие орехи — печь ничего не нужно. Торт «Сказка»: тот самый, из детства, с насыщенным вкусом
Бросил апельсин в кипящее масло — получил обалденную вкуснятину на десерт: случайный рецепт
Общество
Бросил апельсин в кипящее масло — получил обалденную вкуснятину на десерт: случайный рецепт
Готовлю не суп, а норвежское «Чудо»: фрикадельки и цветная капуста под сырным облаком. Идеально для семейного воскресенья
Общество
Готовлю не суп, а норвежское «Чудо»: фрикадельки и цветная капуста под сырным облаком. Идеально для семейного воскресенья
Пачка замороженных грибов и готовое тесто. Пирог «Грибной сюрприз»: хрустящие слои и душистая начинка за 30
Общество
Пачка замороженных грибов и готовое тесто. Пирог «Грибной сюрприз»: хрустящие слои и душистая начинка за 30
готовка
десерты
еда
кулинария
пироги
рецепт
тыква
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В работе популярного сервиса для скачивания файлов зафиксировали сбой
Украинский триатлонист поплатился за участие в турнире при дисквалификации
Взрыв и адское пламя: пожар на станции в Тамбовской области, что известно
Голая в наркодиспансере: медбрат изнасиловал студентку 1 января?
Производитель признал ответственность за зауженные калибраторы для «Победы»
В Китае назвали армию, которая страшит США
Появились кадры по кровавому делу о перестрелке на Рублевском шоссе
Алиеву и Пашиняну вручили «Премию Заида» за человеческое братство
«Приоритет — мир»: все больше украинцев готовы пойти на уступки по Донбассу
Украина за ночь израсходовала половину месячного выпуска ракет для Patriot
Девочки будто спали в гробах: как похоронили погибших в сауне пятерых детей
Россиянина арестовали за отказ снять тонировку с BMW
Еврокомиссию уличили во вмешательстве в европейские выборы
Тамбовский губернатор высказался об опасностях после схода вагонов
Эрдоган выступил против внешнего вмешательства в дела Ирана
Euroclear «потерял» в отчете обещанные Киеву €300 млн из российских активов
Вэнс раскрыл, зачем США столько нефти
Погибшего в зоне СВО российского актера запретили на Украине
Названы самые распространенные поломки китайских автомобилей
На Украине сотрудники ТЦК выкрали священника
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.