Простой рецепт в духовке — сладкий пирог с тыквой для себя любимого

Попробуйте провести этот вечер наедине с собой, чтобы немного отдохнуть и расслабиться. В этом порыве вам поможет простой рецепт в духовке — сладкий пирог с тыквой. Украсьте готовое блюдо шариком ванильного мороженого или заварите ароматный кофе. Приятного аппетита!

Для готовки вам понадобятся

Тушеная тыква — 0,9 кг

Яйцо — 3 шт.

Мука — 0,4 кг

Жирные сливки — 200 мл

Сахар — 0,15 кг

Масло сливочное — 0,25 кг

Корица — чайная ложка

Соль — щепотка

Мускатный орех — 1/2 чайной ложки

Способ приготовления

Муку порубить с солью и маслом. Должна получиться крупная крошка. Вбить в смесь яйцо и замесить тесто. Убрать в холодильник на полчаса. Тыкву пробить в блендере до однородности. В отдельной емкости соединить пюре, сахар, сливки и пряности. Тщательно перемешать. Раскатать тесто и поместить его в тару для выпекания. На тесто выложить пюре. Выпекать пирог примерно 50 минут. Духовой шкаф предварительно разогреть до 180 градусов. Приятного аппетита!

