Простой рецепт в духовке — сладкий пирог с тыквой для себя любимого

Попробуйте провести этот вечер наедине с собой, чтобы немного отдохнуть и расслабиться. В этом порыве вам поможет простой рецепт в духовке — сладкий пирог с тыквой. Украсьте готовое блюдо шариком ванильного мороженого или заварите ароматный кофе. Приятного аппетита!
Для готовки вам понадобятся
- Тушеная тыква — 0,9 кг
- Яйцо — 3 шт.
- Мука — 0,4 кг
- Жирные сливки — 200 мл
- Сахар — 0,15 кг
- Масло сливочное — 0,25 кг
- Корица — чайная ложка
- Соль — щепотка
- Мускатный орех — 1/2 чайной ложки
Способ приготовления
- Муку порубить с солью и маслом. Должна получиться крупная крошка. Вбить в смесь яйцо и замесить тесто. Убрать в холодильник на полчаса.
- Тыкву пробить в блендере до однородности.
- В отдельной емкости соединить пюре, сахар, сливки и пряности. Тщательно перемешать.
- Раскатать тесто и поместить его в тару для выпекания.
- На тесто выложить пюре. Выпекать пирог примерно 50 минут. Духовой шкаф предварительно разогреть до 180 градусов. Приятного аппетита!
