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06 июля 2026 в 10:19

Хрустящие жареные кабачки: 5 лучших рецептов на сковороде с секретом

Хрустящие жареные кабачки: 5 лучших рецептов на сковороде с секретом Хрустящие жареные кабачки: 5 лучших рецептов на сковороде с секретом Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Кабачки кружочками на сковородке — блюдо, которое не требует особых кулинарных навыков, но при этом неизменно радует домашних. Чтобы ломтики получались румяными, с аппетитной хрустящей оболочкой и сохраняли форму, стоит усвоить пару важных приемов. Главный секрет идеальных жареных кабачков на сковороде кроется в грамотной предварительной обработке овощей и правильно подобранной панировке. Ниже разберем 5 проверенных способов приготовления кабачков кружочками: от базового рецепта с мукой до сочного варианта с сырным кляром.

Секрет, который объединяет все рецепты

До того как включить плиту, запомните одно универсальное правило, которое работает для любого из предложенных рецептов: необходимо удалить из кабачков избыток жидкости. Нарежьте плоды кольцами, присыпьте солью и выждите 10–15 минут. После этого тщательно промокните каждый кружок бумажными салфетками. Этот нехитрый шаг гарантирует, что корочка получится хрустящей, а горячее масло не станет разлетаться по плите. Дополнительный лайфхак для особо хрустящей текстуры — подержать запанированные заготовки в холодильной камере четверть часа перед отправкой на сковороду.

Классические жареные кабачки в панировке из муки

Жареные кабачки в муке — наиболее быстрый и беспроигрышный вариант, где вся надежда возлагается на поджаристый мучной слой.

Ингредиенты:

  • кабачки — 500 г;

  • мука пшеничная — 60 г;

  • соль, перец — по вкусу;

  • масло подсолнечное для жарки.

Приготовление:

Подсушенные кружочки кабачков (нарезанные толщиной с палец) запанируйте в муке, которую предварительно смешали с молотым перцем и солью. Отправьте на раскаленную сковороду с маслом и обжарьте с двух сторон до румяной корочки.

Энергетическая ценность: около 150–160 ккал в 100 г.

Чем полезно: кабачковая мякоть богата пищевыми волокнами и калием — микроэлементом, жизненно важным для сократительной способности миокарда.

Классические жареные кабачки в панировке из муки Классические жареные кабачки в панировке из муки Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Жареные кабачки с чесноком и майонезом

Жареные кабачки с чесноком и майонезом — идеальный вариант для поклонников острых вкусовых акцентов и сливочных соусов.

Ингредиенты:

  • кабачки — 500 г;

  • мука — 60 г;

  • чеснок — 3 зубца;

  • майонез — 50 г;

  • соль, перец, свежая зелень — по желанию;

  • масло растительное для жарки.

Приготовление:

Обжарьте кабачковые кругляши в муке по описанной выше технологии. Пока они горячие, замесите заправку: соедините майонез с раздавленным чесноком и нарубленной зеленью. Покройте этой массой каждый обжаренный кусочек.

Калорийность: ориентировочно 160–200 ккал в 100 г.

Полезные свойства: чеснок выступает природным иммуномодулятором и обладает бактерицидным эффектом, а майонез дает блюду дополнительную жирность и сочность.

Жареные кабачки с чесноком и майонезом Жареные кабачки с чесноком и майонезом Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Жареные кабачки в кляре

Жареные кабачки в кляре отличаются самой нежной текстурой благодаря воздушной оболочке из жидкого теста.

Ингредиенты:

  • кабачки — 500 г;

  • яйцо куриное — 2 шт.;

  • мука — 80 г;

  • соль, перец — по вкусу;

  • масло для жарки.

Приготовление:

Сделайте кляр: взболтайте яйца с солью и перчиком, затем постепенно всыпьте муку, вымешивая до сметаноподобного состояния. Каждый подготовленный кабачковый кружок макайте в жидкое тесто и немедленно выкладывайте на сковороду с кипящим маслом. Держите до яркой зажаристой корочки.

Калорийность: примерно 145–165 ккал на 100 г.

Ценность продукта: яйца в составе кляра — поставщик полноценного животного белка с высокой степенью усвояемости.

Жареные кабачки в кляре Жареные кабачки в кляре Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Кабачки в сырном кляре на сковороде

Жареные кабачки в кляре с сыром — плотное, сытное блюдо с тягучей сердцевиной.

Ингредиенты:

  • кабачки — 500 г;

  • сыр твердый — 100 г;

  • яйца — 2 шт.;

  • мука — 60 г;

  • соль, перец — по вкусу;

  • масло для обжарки.

Приготовление:

Измельчите сыр на самой мелкой терке и вмешайте его в яично-мучной кляр со специями. Окуните в получившуюся массу кабачковые кольца и переложите их на раскаленную сковороду. Обжаривайте попеременно с двух сторон до образования поджаристой корочки.

Калорийность: в среднем 155 ккал из расчета на 100 г.

Польза: сырная составляющая — это концентрированный кальций, который идет на пользу костному аппарату и зубной эмали.

Кабачки в сырном кляре на сковороде Кабачки в сырном кляре на сковороде Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Жареные кабачки с помидорными слайсами

Сочный, почти летний вариант жареных кабачков с помидорами часто подают как холодную закуску к праздникам или делают на скорую руку к ужину.

Ингредиенты:

  • кабачки — 500 г;

  • помидоры — 300 г;

  • чеснок — 2 дольки;

  • майонез/сметана — 50 г;

  • мучная панировка;

  • соль, перец, зелень — по усмотрению;

  • масло для жарки.

Приготовление:

Обжарьте в муке кабачковые диски до золотистости. Поверх каждого горячего колечка уложите томатную дольку и смажьте заправкой из кисломолочного соуса (сметаны или майонеза) с толченым чесноком. Финишный штрих — присыпка свежей травой.

Жареные кабачки с помидорными слайсами Жареные кабачки с помидорными слайсами Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Энергетическая ценность: около 99 ккал на 100 г (за счет томатов и легкого соуса калораж значительно снижается).

Что дает организму: помидоры богаты ликопином — редким антиоксидантным веществом, которое тормозит возрастные изменения на клеточном уровне.

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