20 февраля 2026 в 09:10

Готовим самые модные блины — изумрудные с итальянской начинкой

Готовим самые модные блины — изумрудные с итальянской начинкой
Нам потребуется самый обычный шпинат, но с ним нужно обходиться деликатно. Возьмите большой пучок свежей зелени, примерно 150 г, тщательно промойте и обсушите. Вскипятите в небольшом сотейнике воду и бланшируйте листья не дольше минуты, чтобы они стали мягкими, но не потеряли свой яркий пигмент. Откиньте шпинат на дуршлаг и сразу же переложите в миску с ледяной водой — этот контраст температур закрепит цвет, словно фотоэмульсию на пленке. Затем отожмите всю влагу руками и превратите листья в гладкое пюре с помощью погружного блендера, добавив пару столовых ложек обычного молока.

В глубокой миске венчиком взболтайте два крупных куриных яйца со щепоткой соли и ложкой сахара, но не увлекайтесь сладостью, ведь у нас начинка будет благородная. Влейте 200 мл молока комнатной температуры и вмешайте шпинатную пасту. Масса получится цвета молодой травы. Начинайте подсыпать муку — достаточно 100 г, но обязательно просеивайте ее, чтобы насытить кислородом. В самом конце добавьте пару столовых ложек оливкового масла и 100 мл кипятка. Кипяток «заварит» тесто, сделав его эластичным, а блины — тончайшими, почти кружевными.

Жарить такие блины нужно на хорошо разогретой сковороде, смазанной маслом лишь однажды. Как только краешки начнут золотиться, а поверхность покроется паутинкой пузырьков, смело переворачивайте. Готовые блинчики складывайте стопкой. Идеальная начинка для них — нежный творожный сыр рикотта, смешанный с рубленым укропом и цедрой лимона.

  • Совет: чтобы изумрудный цвет остался ярким и после выпечки, добавьте в тесто на кончике ножа пищевую соду. Она нейтрализует кислоту и сохранит пигмент даже при термической обработке.

  • Калорийность на 100 г: 185 ккал. Белки: 7,2 г. Жиры: 8,1 г. Углеводы: 21,3 г.

