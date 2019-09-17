https://static.news.ru/photo/2858f9c8-d93e-11e9-a014-fa163e074e61_660.jpg Фото: zugaldia/flickr.com

Иньяки Урдангарину, зятю испанского короля Хуана Карлоса I, разрешили два раза в неделю покидать тюрьму на восемь часов для занятий общественными работами.

Как передаёт РИА Новости , испанский суд принял такое решение, чтобы помочь осуждённому «избежать десоциализации, к которой приводит одиночество». Сам Урдангарин ранее попросил смягчить ему тюремный режим.

Урдангарин является супругом инфанты Кристины, дочери отрёкшегося в 2014 году от престола Хуана Карлоса I и сестры действующего монарха Филиппа VI. В июне 2018 года королевского зятя приговорили к пяти годам и десяти месяцам заключения за мошенничество, злоупотребление служебным положением и растрату.

Как сообщал News.ru, Урдангарин сам выбрал, где будет отбывать заключение. Супруг инфанты Кристины остановился на женской тюрьме «Бриева». Урдангарин стал первым и пока единственным заключённым в «мужском блоке» пенитенциарного учреждения.