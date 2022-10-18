Звуки стрельбы слышны в Киеве и области

Фото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

В Киеве и области слышны автоматные очереди, передает украинское издание Klymenko Time со ссылкой на местные Telegram-каналы. По предварительной информации стреляют украинские войска. Причины, по которым ведется огонь выясняются.

В Киеве и области слышны автоматные очереди. Предварительно, стреляет ВСУ. Но причина стрельбы непонятна, — говорится в публикации.

18 октября замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что в Киеве были обстреляны объекты энергетической инфраструктуры. В своем Telegram-канале он написал, что в городе было зафиксировано как минимум три прилета снарядов на левом берегу Днепра.

Этим же утром украинские СМИ сообщили, что на всей территории страны, находящейся под контролем Киева, объявлена воздушная тревога. Telegram-каналы написали об обстрелах в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Житомирской областях Украины. По словам авторов публикаций, основными целями по-прежнему являются объекты энергетической инфраструктуры.