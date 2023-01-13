Звонок глав МИД Украины и Израиля отложили из-за «технических проблем»

Фото: Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Посол Украины в Иерусалиме Евгений Корнийчук на фоне сведений о недовольстве Киева действиями израильских властей заявил, что звонок между министрами иностранных дел двух стран Дмитрием Кулебой и Эли Коэном отложили. По его словам, звонок перенесли из-за «технических проблем» на следующую неделю, передает I24.

Ранее новое правительство Израиля заявило, что пересмотрит свою политику в отношении Киева. Тогда же Коэн сообщил, что Иерусалим будет «меньше говорить» о конфликте.

Это, наряду с телефонным разговором на прошлой неделе между Коэном и его российским коллегой Сергеем Лавровым, как сообщается, вызвало раздражение Киева и привело к тому, что они отложили телефонный разговор между министром иностранных дел Израиля и его украинским коллегой Дмитрием Кулебой, — говорится в сообщении.

В начале января Лавров позвонил новому главе МИД Израиля и поздравил его со вступлением в должность. В ходе разговора главы внешнеполитических ведомств обсудили отношения между государствами, а также ряд региональных вопросов.

Новое правительство Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху приступило к своим обязанностям 29 декабря 2022 года. В новый состав кабмина вошел в том числе и Коэн. Он обещал, что при вступлении в должность первый звонок он совершит именно Лаврову.