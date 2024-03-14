Боррель сравнил конфликт на Украине со «звездными войнами»

Фото: МО Украины

В ходе конфликта на Украине особая роль уделяется искусственному интеллекту, беспилотникам и телекоммуникационным системам, что напоминает «звездные войны», заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью радиостанции RNE. По его словам, при этом применяются и классические способы ведения вооруженного конфликта, например сильная артиллерия.

Так что это смесь классических войн высокой интенсивности с сильным артиллерийским огнем. И немного «звездных войн», то есть с большим количеством электроники и теперь искусственного интеллекта, — заявил Боррель.

Вместе с тем дипломат заявил, что Европа находится в «круге из огня». По его словам, регион хоть и не вступает в конфликт напрямую, однако сталкивается с некоторыми угрозами. Боррель добавил, что Евросоюз предоставил Украине больше помощи, чем США, однако страна превосходит организацию в том, что касается поддержки в военной сфере.

Ранее бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что странам Европы следует больше тратить на поддержку Украины, поскольку сложившаяся ситуация несправедлива по отношению к США. Политик подчеркнул, что расходы Вашингтона по украинскому вопросу выше, чем суммарные расходы всей Европы.