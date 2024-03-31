Звезда «Трех мушкетеров в Африке» умер за месяц до 86-летия Скончался актер из «Трех мушкетеров в Африке» Геза Торди

Фото: Василий Егоров/ТАСС

Геза Торди

Умер венгерский актер Геза Торди, известный по ролям в театре, кино, на телевидении и в дубляже, сообщили в Венгерском Национальном театре. Звезде «Трех мушкетеров в Африке» было 85 лет.

Отмечается, что Торди скончался в преддверии своего 86-летия, которое он должен был отметить 1 мая.

Торди родился в Будапеште. На сцену он впервые вышел маленьким ребенком. В списке работ Торди — «По газонам ходить размешается», «Они убили девочку», «Это была только шутка», советско-венгерский «Ференц Лист», «Приключения Пиркса», «Черные алмазы», приключенческая комедия «Три мушкетера в Африке».

Ранее заслуженный работник культуры России, актер и продюсер Юрий Ваксман умер на 63-м году жизни. Он исполнил более 100 ролей в кино и театре, в числе его работ персонаж Николая Гросмана в сериале «Молодежка».

До этого в возрасте 50 лет ушел из жизни актер Александр Карпухов, сыгравший в сериале «Убойная сила». Он также мог запомниться российскому зрителю по роли полицейского в фильме «Елки лохматые». Кроме того, актер снимался в эпизодах сериалов «Агент национальной безопасности», «Агентство НЛС» и других.