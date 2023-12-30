Звезда «Игры престолов» получила почетный орден Британской империи Актриса Эмилия Кларк получила орден Британской империи за благотворительность

Фото: Эмилия Кларк

Голливудская актриса Эмилия Кларк, получившая мировую известность благодаря одной из главных ролей в сериале «Игра престолов», стала кавалером ордена Британской империи за благотворительность, сообщается на сайте правительства Великобритании. В список лауреатов государственных наград по случаю Нового года попали более 1,2 тысячи человек, которые были отмечены служением обществу.

Почетное звание также получила мать Кларк, вместе с которой они организовали благотворительный фонд SameYou. Эта организация оказывает помощь людям, которые проходят восстановление после повреждения головного мозга.

Рыцарских титулов удостоили, в частности, вдову писателя Роальда Даля, вратаря женской сборной Англии по футболу Мэри Эрпс и режиссера Ридли Скотта. Помимо этого, обладателями британских госнаград стали бывший министр обороны Великобритании Лиам Фокс, экс-министр финансов Саджид Джавид и бывший замглавы Минобороны Джереми Куин.

Ранее певица Тейлор Свифт стала человеком года по версии американского журнала Time. Знаменитость обошла по популярности президента России Владимира Путина, китайского лидера Си Цзиньпина и Барби. Помимо этого, в шорт-листе журнала находился британский король Карл III, а также участники забастовки сценаристов и актеров Голливуда.