ЗРК Patriot назвали отличной целью для российских гиперзвуковых ракет Публицист Новоселов: ЗРК Patriot станут отличной целью для российских гиперзвуковых ракет

Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press

Вооруженным силам России не стоит беспокоиться из-за поставки американских ЗРК Patriot, так как они не смогут полноценно противостоять российским гиперзвуковым ракетам — для них эти комплексы станут отличной целью, рассказал «360» публицист Иван Новоселов. Он также добавил, что Patriot плохо показал себя в ходе конфликта Саудовской Аравии и Йемена, так как оказались неспособны справиться с дронами и даже с простыми ракетами. Эксперт уточнил, что даже поставки большого числа этих ЗРК не обеспечат Украине полной безопасности.

Patriot плохо показали себя в Саудовской Аравии против Йемена и не могли справиться даже с достаточно простыми ракетами и примитивными дронами. Даже сотня таких батарей с запасом боекомплекта на много месяцев не гарантирует Украине полную защиту, — рассказал Новоселов.

Публицист добавил, что ЗРК Patriot несовместимы с украинскими ПВО и работать с ними смогут только натовские специалисты. Помимо того, США не имеет возможности поставить большое количество комплексов и ракет из-за их высокой стоимости. Именно поэтому в Вашингтоне все еще сомневаются о поставке ЗРК Patriot Киеву, из-за чего они могут вообще не доехать до Украины, считает эксперт.

29 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО ведут дискуссию о возможных поставках Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot. Представитель Пентагона Патрик Райдер в этот же день сообщил, что США пока не планируют поставлять Киеву свои комплексы. При этом он добавил, что Вашингтон продолжит консультации со своими союзниками и партнерами относительно вооружений, в наибольшей степени отвечающим оборонным нуждам Украины.