«Золотая молодежь» Германии устроила вечеринку с нацистскими речевками Bild: полиция ФРГ проверяет информацию о ксенофобной вечеринке на острове Зильт

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Полиция острова Зильт проверяет сведения о ксенофобной вечеринке, которую устроила местная «золотая молодежь», пишет Bild. По данным издания, молодые люди скандировали нацистские лозунги и вскидывали руки в характерном приветствии.

Германия для немцев, иностранцы вон, — выкрикивали посетители бара-ресторана Pony.

Действие проходило под музыку L'Amour Toujours итальянского DJ Джиджи Д'Агостино. Газета пишет, что никто из других гостей заведения никак не отреагировал на происходящее. Управляющий ресторана Тим Беккер рассказал Bild, что ничего подобного не видел и, если бы заметил, то сразу бы выгнал таких гостей. Однако в Сети опубликовали видео, на котором якобы проходит та самая вечеринка.

Мы только сегодня увидели видео в социальных сетях и проверяем, можем ли мы подать заявление о возбуждении уголовного дела. <...> Они будут пожизненно забанены в заведении, — добавил Беккер

Полиция земли Шлезвиг-Гольштейн сообщила, что устанавливает личности участников мероприятия. Правоохранители отметили, что изучают распространенное в интернете видео и решают вопрос о возбуждении дела.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на волгоградца, который шел с нацистским приветствием. Мужчина использовал «римский салют» во время праздничных мероприятий в честь Дня Победы в городе.

По данным СМИ, зиговавшим мужчиной был 38-летний Василий К. Он записал видео с извинениями, где попросил простить его за «кривлянья».