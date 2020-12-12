Жёсткий карантин на Украине могут ввести раньше 8 января

https://static.news.ru/photo/92f14fde-3d6e-11eb-a6c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Локдаун на Украине будет введён ранее запланированной даты 8 января, если в день будет фиксироваться 32–35 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявил премьер-министр Олег Немчинов.

Сейчас мы говорим о цифре 32–35 тысяч, — заявил глава кабмина в эфире телеканала «Украина 24», отвечая на вопрос о суточной заболеваемости, при которой в стране будет введён карантин.

Немчинов также подчеркнул, что при принятии решения о введении карантина также будет иметь значение количество госпитализированных.

Ранее сообщалось, что украинское правительство решило, учитывая рекомендации Минздрава, ввести в стране строгий карантин с 8 по 24 января включительно. До 28 февраля был продлён общенациональный карантин и режим чрезвычайной ситуации, который раньше действовал до конца года. В этот период закрыты школы и вузы, работа детских садов не запрещена. Запрет также распространяется на проведение массовых мероприятий, работу рынков, развлекательных заведений и учреждений культуры.

Как сообщал NEWS.ru, директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров заявил, что украинские власти решили «удушить» народ новым локдауном и резким повышением цен на услуги ЖКХ. По его мнению, украинцев в этих условиях ждёт коллапс и срезание по максимуму социальных обязательств государства.