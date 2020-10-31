Жёсткие карантинные меры введены в Германии

https://static.news.ru/photo/406a8c76-1cbc-11eb-952d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fabian Sommer/dpa

Новые ограничения из-за пандемии коронавируса вступили в силу 2 ноября в Германии. Заявление канцлера Ангелы Меркель по этому поводу опубликовано на сайте немецкого правительства.

Карантин будет действовать как минимум до конца ноября 2020 года. Как пояснила канцлер, идти на жёсткие меры приходится, чтобы избежать коллапса системы здравоохранения в стране, так как ситуация в Германии складывается серьёзная.

Так, закрываются все заведения общепита за исключением торгующих навынос, театры, кинотеатры, ярмарки, публичные дома, парки аттракционов и развлечений, салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны. Отелям разрешено предоставлять номера находящимся в деловых поездках гражданам, но не туристам. Продолжат работать при соблюдении санитарных требований детские сады, школы, магазины и медучреждения.

Кроме того, запрещены вечеринки и собрания группами, включающими в себя более десяти человек, в общественных местах.

Небольшие компании Германии получат компенсацию от государства — 75% от выручки за ноябрь 2019 года. Выплаты предназначены для предприятий, на которых трудятся менее 50 человек.

Как писал NEWS.ru, экономика ФРГ потеряет €19,3 млрд из-за введения новых жёстких мер по борьбе с распространением COVID-19, считают специалисты из Немецкого института экономических исследований (DIW).