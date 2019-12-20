В Париже 21 декабря прошла акция «жёлтых жилетов», приуроченная ко дню рождения Эммануэля Макрона. Облачённые в маски президента Франции протестующие пели песни у здания Лувра. Почти сразу их окружила полиция.
Об этом с места событий
Призыв отметить протестной акцией 42-й день рождения французского лидера был размещён в соцсетях за несколько дней до события. С собой предлагалось взять маску с изображением Макрона, шаблон которой прилагался.
В назначенное время несколько десятков сторонников движения собрались у пирамиды Лувра, надели картонные маски Макрона и принялись петь песни, появившиеся за время существования движения. Через несколько минут к месту проведения акции уже прибыли сотрудники безопасности Лувра и жандармы в полной амуниции, сообщает агентство.
Ранее NEWS.ru писал, что Макрон не намерен отказываться от пенсионной реформы.
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