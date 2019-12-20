https://static.news.ru/photo/6255a9e2-2415-11ea-8ba0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gael Cloarec/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Париже 21 декабря прошла акция «жёлтых жилетов», приуроченная ко дню рождения Эммануэля Макрона. Облачённые в маски президента Франции протестующие пели песни у здания Лувра. Почти сразу их окружила полиция.

Об этом с места событий передавал корреспондент агентства «РИА Новости».

Призыв отметить протестной акцией 42-й день рождения французского лидера был размещён в соцсетях за несколько дней до события. С собой предлагалось взять маску с изображением Макрона, шаблон которой прилагался.

В назначенное время несколько десятков сторонников движения собрались у пирамиды Лувра, надели картонные маски Макрона и принялись петь песни, появившиеся за время существования движения. Через несколько минут к месту проведения акции уже прибыли сотрудники безопасности Лувра и жандармы в полной амуниции, сообщает агентство.

Ранее NEWS.ru писал, что Макрон не намерен отказываться от пенсионной реформы.