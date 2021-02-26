Украинский оппозиционный телеканал отключили через час вещания

https://static.news.ru/photo/98d1cbfe-78c9-11eb-889e-96000091f725_660.jpg Фото: kurs.com.ua

Сотрудники украинского оппозиционного телеканала «Перший Незалежний», вещание которого было приостановлено практически сразу после начала, намерены пожаловаться на действия властей в Евросоюз и международные организации.

Телеканал был создан журналистами трёх других каналов — «112», NewsOne и ZIK, закрытых в соответствии с указом президента Владимира Зеленского. Он начал вещание в 18:00 26 февраля, но продержался в эфире только час.

Телекоммуникационные и кабельные провайдеры, а также спутниковые операторы получили требование от СБУ не предоставлять никаких услуг телеканалу, несмотря на действующие договоры и соглашения. Таким образом власть оказывает давление на всех наших партнёров, — цитирует заявление журналистов «Страна.ua».

Они отметили, что запрет на вещание канала противоречит международно-правовым стандартам свободы слова и эти действия властей будут обжалованы. Коллектив канала уже подготовил обращение в Европарламент, к генсеку СЕ, главе ОБСЕ и представителю по вопросам свободы СМИ, Комитету по защите журналистов, «Репортёрам без границ» и другим организациям.

В тексте письма отмечается, что журналисты не стремятся воевать с нынешней властью, а лишь хотят продолжать работать и доносить населению правду о событиях в стране и за её пределами.

Как писал NEWS.ru, три украинских телеканала прекратили вещание в начале февраля. Зеленский заявил, что подобные меры обусловлены пророссийской позицией телеканалов. В отношении их владельца — депутата Верховной рады Тараса Козака — введены санкции. Он входит в состав партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», главу политсовета которой Виктора Медведчука Киев связывает с властями РФ.