Президент Украины Владимир Зеленский встретит Новый год в резиденции «Синегора», которая находится в Ивано-Франковской области.
По информации издания «Страна.ua», украинский лидер будет отмечать праздник не только с семьёй, но и с руководством своего офиса — главой ОП Андреем Богданом, который прибудет в резиденцию в сопровождении своей девушки, и его заместителями.
Также сообщается, что члены команды Зеленского, с которыми он проводил предвыборную кампанию, не приедут в резиденцию президента.
Как ранее писал NEWS.ru, депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Алексей Устенко считает отмену «языкового закона» одной из причин того, что Крымский полуостров отошёл России.
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