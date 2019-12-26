https://static.news.ru/photo/e0d103dc-27e6-11ea-871e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский встретит Новый год в резиденции «Синегора», которая находится в Ивано-Франковской области.

По информации издания «Страна.ua», украинский лидер будет отмечать праздник не только с семьёй, но и с руководством своего офиса — главой ОП Андреем Богданом, который прибудет в резиденцию в сопровождении своей девушки, и его заместителями.

Также сообщается, что члены команды Зеленского, с которыми он проводил предвыборную кампанию, не приедут в резиденцию президента.

Как ранее писал NEWS.ru, депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Алексей Устенко считает отмену «языкового закона» одной из причин того, что Крымский полуостров отошёл России.