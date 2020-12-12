Журналисты Times заявили, что Навального дважды пытались отравить

https://static.news.ru/photo/cc27158e-3d07-11eb-9a88-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Российского оппозиционера Алексея Навального сотрудники спецслужб РФ пытались отравить веществом типа «Новичок» не один, а два раза. С таким заявлением выступили журналисты британского Times. В своей статье они отметили, что соответствующими сведениями с ними поделились анонимные источники в немецких спецслужбах.

В Times подчеркнули, что в первый раз Навальному пытались ввести «Новичок» в гостинице на территории Томска. Второй раз попытка отравления произошла уже в омской клинике. Британские журналисты, утверждая это, никаких доказательств не приводят.

Материал, в котором оглашается указанная информация, вышел сразу после того, как президент России Владимир Путин аргументировал отсутствие намерений по совместной работе над делом оппозиционера, передаёт «МК». Также российский лидер объяснил, что если человек чуть не умер, то это не значит, что нужно по любому случаю открывать уголовное дело.

Навальный потерял сознание 20 августа во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Врачи не нашли в его анализах никаких следов нервно-паралитического вещества или какого-либо другого яда. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Сейчас он продолжает находиться в Германии, где проходит реабилитацию. В Россию оппозиционер хочет вернуться после полного восстановления.

В сентябре токсикологи бундесвера заявили, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».

Как сообщал NEWS.ru, ЕС ранее ввёл санкции в отношении шести российских чиновников и одного научно-исследовательского института из-за отравления Навального.