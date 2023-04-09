Журналисты показали видео с пылающим БТР «Буцефал» ВСУ вблизи Артемовска

Фото: Министерство обороны Украины

БТР «Буцефал»

Российские войска уничтожили украинский БТР «Буцефал», кадры с пылающим бронетранспортером, снятые украинскими военнослужащими, опубликованы в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны». На кадрах виден горящий БТР, который стоит в поле. На фоне слышны выстрелы и взрывы. Отмечается, что действие происходит около Артемовска.

Российские войска без остановки уничтожают боевую технику врага, — подписали видео авторы.

Ранее обозреватель Bild Юлиан Репке сообщил, что российские военные уверенно вытесняют бойцов ВСУ из Артемовска. По его словам, силы ЧВК «Вагнер» смогли захватить под контроль железнодорожные пути на северо-западе города и продвинуться дальше.

До этого военкор Борис Рожин заявил, что зачистка Артемовска от украинских военных может занять несколько дней, поэтому в ближайшее время сообщений о полном взятии города ждать не стоит. По его мнению, во время отступления ВСУ из Артемовска не все украинские военные смогут покинуть город. Он добавил, что в день официального освобождения город де-юре и де-факто станет Артемовском и будет так именоваться как минимум до окончания СВО.