Журналисту нидерландской газеты запретили въезд в Россию до 2025 года

Корреспондента нидерландской газеты De Volkskrant в Москве Тома Веннинка выслали из России с запретом на въезд в страну до января 2025 года. По его словам, причиной тому могли послужить два давних административных правонарушения. Журналист назвал решение российских властей «устрашающим», сообщает издание.

Такое изгнание имеет устрашающий эффект, в том числе и по отношению к другим корреспондентам, — сказал он.

Веннинк пояснил, что одно нарушение он допустил ещё в 2019 году, не зарегистрировавшись по месту пребывания в России в установленные сроки. Другое было совершено в 2020-м — корреспондент посетил один из регионов на севере РФ без разрешения местных властей.

Веннинк отметил, что за оба нарушения он заплатил штраф. До недавнего времени ему без каких-либо проблем продлевали визу на год, а в последний раз — только на семь недель. При этом процедура была «изнурительной».

Корреспондент подчеркнул, что российские власти «вытащили из шкафа» допущенные много лет назад мелкие нарушения, чтобы аннулировать его визу. По словам Веннинка, в МИД России ему дали три дня на то, чтобы покинуть страну. При этом конкретную причину высылки не назвали.

Веннинк добавил, что прожил в Москве шесть лет. Ему понравилась и столица, и страна в целом, он «с большим интересом слушал русских».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова упрекнула ОБСЕ за отсутствие реакции на приговор журналисту Юрию Алексееву, вынесенный судом в Латвии. Она назвала очевидной практику «зажима свободы слова и выражения мнений» в республике.