Журналистов закрытых украинских каналов лишили аккредитации в Раде

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Журналистов отлучённых от эфира телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK лишили аккредитаций в Верховной раде. Об этом сообщил депутат парламента от фракции «Голос» Роман Лозинский.

По его словам, по отношению к представителям этих оппозиционных СМИ мера вполне оправданна.

Вполне справедливо, потому что эти рупоры пропаганды из-за поребрика занимались явно не журналистикой, а только подрывной деятельностью и дискредитацией проукраинских сил парламента, — написал Лозинский на своей странице в Facebook.

При этом он дал понять, что такая участь может постигнуть и других журналистов, так как «это не последние диверсионные СМИ в Украине».

Ранее президент республики Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости». В результате этого перестали вещать телеканалы «112. Украина», NewsOne и ZIK. Ограничения предусматривают аннулирование или приостановку лицензий на вещание и ретрансляцию телепрограмм, а также запрет на использование радиочастотного ресурса страны.

Такое решение, как утверждают украинские власти, направлено на борьбу с пропагандой «страны-агрессора». Сейчас телеканалы можно посмотреть только на YouTube. С момента закрытия они объединёнными усилиями проводят бессрочный онлайн-марафон, показывая один и тот же эфир, который различается в основном только в ночных повторах.

Ранее NEWS.ru писал, что Зеленский пообещал не закрывать телеканал «Наш», владельцем которого является один из лидеров «Оппозиционного блока» и глава партии «Наши» Евгений Мураев.