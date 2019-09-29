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Российское государственное информационное агентство Sputnik получило отказ от аккредитации на ежегодную конференцию Консервативной партии Великобритании.

Журналисты подали заявку за месяц до начала мероприятия, однако получили отрицательный ответ только 29 сентября, за сутки до его начала, передаёт РИА Новости . Представители фракции не назвали причины отказа.

В российском Министерстве иностранных дел уже пообещали поступить «симметрично» по отношению к представителям иностранных СМИ.

Ранее, как писал News.ru, председатель Совета по вещанию Deutsche Welle Карл Юстен заявил, что телеканал надеется на обеспечение российскими властями возможности свободно работать на территории страны.