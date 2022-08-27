Журналистка из ФРГ усомнилась в наличии у россиян денег на печенье Корреспондент FAZ Вагнер усомнилась, что россияне могут позволить себе шоколад и печенье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Корреспондент немецкой газеты FAZ в Москве Катарина Вагнер рассказала о последствиях антироссийских санкций, признав, что полки в магазинах по-прежнему полны. При этом она сделала странный вывод, что россияне не могут себе позволить купить шоколад и кофе известных брендов.

Автор публикации отметила, что в супермаркетах Москвы «почти не заметно, что чего-то не хватает».

Большинство привычных предметов все еще на месте: [паста] Nutella, печенье Oreo, кофе Jacobs и Tchibo, [стиральные порошки] Persil и Ariel, шоколад Milka, Lindt и Ritter Sport, Snickers, Mars и Milky Way, [косметика] Nivea и L'Oreal, немецкий рислинг и йогурты Danone, — перечислила Вагнер.

Правда, она усомнилась в возможностях москвичей покупать данный товар. Журналист считает, что жители России давно сделали выбор в пользу более дешевых отечественных аналогов названной продукции.

Такой вывод Вагнер не обосновала, но пояснила, что сделать его ей позволили разговоры в супермаркете с двумя пенсионерами, в корзинках которых не было западных товаров.

Ранее стало известно, что за последние несколько лет резко выросло число россиян, которые неодобрительно относятся к введённым в 2014 году контрсанкциям в отношении части импортного продовольствия. Москва и Санкт-Петербург оказались лидерами по числу недовольных. Ровно половина опрошенных в этих городах не одобряет продэмбарго. Однако в целом большинство граждан РФ всё равно его поддерживает.