Журналиста Sota Vision задержали за съемку военных объектов Приднестровья Журналиста Sota Vision Илюшина задержали за съемку военных объектов в ПМР

Журналист Sota Vision (внесено Минюстом РФ в список иноагентов, признано нежелательной организацией) Тимофей Илюшин задержан за видеосъемку военных объектов Приднестровья, сообщила пресс-служба министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики. Там отметили, что инцидент произошел в Паркане, мужчина не имел при себе соответствующих разрешительных документов, а его въезд в ПМР через пункты пропуска не был зафиксирован.

В ходе проведения проверочных мероприятий сотрудниками госбезопасности было установлено, что задержанным является журналист российского издания Sota Vision Тимофей Илюшин, — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве напомнили, что в марте 2023 года в отношении него было принято решение о нежелательности пребывания (проживания) на территории непризнанной республики. Илюшину был запрещен въезд в Приднестровье.

Ранее глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев информировал, что Молдавия в одностороннем порядке ввела новый налог на следующие в республику товары в виде отчислений на утилизацию упаковки. Речь идет о продуктах питания. В МИД уточнили, что процесс утилизации осуществляется на территории республики собственными силами.

До этого министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что жители Приднестровья не останутся без российского природного газа, несмотря на планы Киева отказаться от транзита голубого топлива. По словам политика, доставку ресурса можно будет реализовать другими путями. Молдавия не будет препятствовать поставкам газа, добавил Парликов.