Журналист Водо рассказал, граждан какой страны депортирует Литва Журналист Водо — для NEWS.ru: Литва высылает даже белорусских оппозиционеров

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За минувший год в Литве аннулировано более трех тысяч видов на жительство россиян и белорусов, заявил в беседе с NEWS.ru журналист Владимир Водо, которого литовские власти летом прошлого года тоже лишили ВНЖ из-за «российской пропаганды». По его словам, высылаемых из страны граждан Белоруссии оказалось в разы больше.

Например, мне известны обстоятельства мытарств двух женщин. Одна из них ещё в советские годы была вольнонаемной служащей на узле связи какой-то воинской части. У другой мать лежачая больная после двух инсультов. Но обе женщины признаны «угрозами госбезопасности» и лишены постоянных видов на жительство, — рассказал журналист.

Водо добавил, что высылку в Белоруссию ждет и Ольга Карач – одна из оппонентов Светланы Тихановской, которую считают на Западе «законно избранным белорусским президентом».

Интересно, куда ее намерены выслать — в Белоруссию ей точно нельзя! — сказал Водо.

В 2021 году КГБ Белоруссии признал Ольгу Карач причастной к террористической деятельности. Она руководила Международным Центром гражданских инициатив «Наш Дом», активно критикуя белорусские власти. В 2020 году активистка уехала из Беларуси.

Ранее Минобороны Литвы не увидело перспектив нападения России на западные страны. Таким образом в ведомстве отреагировали на статью Bild о «секретном плане Москвы» по нападению на НАТО. В Минобороны балтийского государства считают, что приоритет России на данный момент заключается в том, чтобы не проиграть в конфликте с Украиной. В связи с этим Москва сохраняет значимые мощности и постоянно пополняет их у линии фронта.