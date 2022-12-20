Журналист Spiegel сравнил решение ЕС о введении потолка цен на газ с ситом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение Евросоюза о введении ограничения цен на газ на уровне €180 за МВтч с 15 февраля полно дыр, поэтому его реализация будет неэффективной, пишет журналист Стефан Шульц в статье для немецкого издания Der Spiegel. Он также сравнил меру с ситом.

Этот «потолок» напоминает сито. К примеру, он должен действовать на всех европейских площадках. Однако Еврокомиссия сохранила за собой право делать исключения, — считает Шульц.

Журналист отметил, что решение содержит условия, при которых его действие и вовсе могут приостановить.

Нет сомнений в том, что потолок цен отменят в некоторых случаях. В частности, это может произойти, если граждане ЕС начнут потреблять больше газа, если слишком много танкеров с СПГ направят в Азию, — пишет Шульц.

Накануне стало известно, что Венгрия не поддержала введение в Евросоюзе потолка цен на газ, Австрия и Нидерланды воздержались, остальные страны проголосовали за. Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва подчеркнула, что дискуссия о новом механизме формирования цен на энергоресурс длилась весь день.

Кроме того, 11 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что представители 12 стран ЕС потребовали снизить потолок цен на российский газ. По данным агентства, страны намерены были смягчить влияние энергетического кризиса на жителей Европы и бизнес. Однако 19 декабря страны Евросоюза достигли политической договоренности по этому вопросу. Потолок цен на газ в Евросоюзе вступит в силу 15 февраля в случае преодоления ценовой отметки в €180 за МВтч.