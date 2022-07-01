Журналист рассказал об отношении итальянцев к конфликту на Украине Журналист Тети: большинство итальянцев устали от конфликта на Украине

Фото: Кирилл Нортон/РИА Новости

Большинство итальянцев устали от конфликта на Украине, заявил итальянский журналист и издатель Сандро Тети в разговоре с ИА SM-News. По его словам, многие, в том числе политики, желают прекращения огня, чтобы избежать новых жертв.

Позиция многих итальянцев, в том числе и политиков, — это прекращение огня, иначе будут еще большие жертвы, а Украина потеряет и другие территории. Это разумно. Председатель Совета министров Италии Энрико Летта сказал, что во время местных выборов, когда он говорит об Украине, аудитория очень холодно реагирует. Большинство итальянцев устали от происходящего, — сказал Тети.

Он добавил, что в стране выросли цены на бензин, он теперь стоит €2,20 за литр, не считая 15 центов, субсидируемых государством. Журналист напомнил, что именно из-за роста цен во Франции начались протесты «жёлтых жилетов». Что будет зимой в Италии, он предположить не может.

Ранее конгрессмен от штата Техас Лэнс Гуден заявил, что рекордные цены на бензин и высокая инфляция в США станут «убийственными» для президента Джо Байдена в период до промежуточных выборов в конгресс. При этом в Белом доме отказываются признавать свою вину в кризисе, отметил он.

В свою очередь ведущий аналитик информационно-консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин раскритиковал внимание к экономическим проблемам Запада. По его мнению, акцент экспертов на чужих экономических проблемах уводит внимание от негативного влияния санкций на Россию.