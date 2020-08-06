Журналист рассказал о реакции поляков на осквернение статуи Рокоссовского

Польский обозреватель Войтек Ласки рассказал российским журналистам, что жители Польши широко обсуждают осквернение памятника маршалу СССР Константину Рокоссовскому.
Журналист убеждён, что памятник украли «охотники за металлом». По его словам, в польских СМИ продолжают писать про это преступление. Ласки отмечает, что местные власти требуют от полиции найти и наказать преступников.
Обозреватель напомнил об интересной карьере Рокоссовского, который в советской армии считался аристократом. Военачальника арестовали сотрудники НКВД летом 1937 года в Пскове в рамках «Польской операции». Именно там дислоцировался пятый кавалерийской корпус. Рокоссовского обвинили в создании незаконной ячейки Польской военной организации, а также в шпионаже в пользу Польши.
Несмотря на давление НКВД, упрямый поляк Рокоссовский отверг обвинения, а спустя три года маршал Тимошенко спас его, умоляя Берию о помиловании, — рассказал Ласки журналистам «ПолитЭксперта».
Памятник маршалу был отлит в 1987 году, до 1992 года он стоял в Легнице на площади, которая тогда называлась площадью Польско-советской дружбы, а теперь носит имя Львовских орлят. Затем скульптура была передана музею Советской армии, а с 2019 года стала частью экспозиции местного Музея меди, организованной на советском военном кладбище.
Как писал NEWS.ru, памятник советскому военачальнику был похищен с кладбища 30 июля. Скульптура была найдена на одной из улиц, но вандалы лишили её головы.
Константин Константинович Рокоссовский родился в 1896 году в Варшаве. По национальности поляк. Принимал участие в Великой Отечественной войне: командовал армиями, корпусами и фронтами. Является одним из крупнейших полководцев Второй мировой войны.
Звание маршала СССР ему было присвоено в 1944 году, а в 1949 году он получил звание маршала Польши. Рокоссовский командовал Парадом Победы 24 июня 1945 года в Москве. В 1949 году по просьбе польских властей, направленной Иосифу Сталину, Рокоссовского направили в Польшу для прохождения службы на посту министра национальной обороны. В этом качестве он работал до 1956 года. Умер 3 августа 1968 года от рака.