Журналист рассказал, как Макрон напугал Украину одной фразой о России Обозреватель Iltalehti: Киев испугали слова Макрона о том, что Россию нельзя унижать

Фото: Vincent Isore/imago-images.de/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон

Своим заявлением о недопустимости унижения России на международной арене французский президент Эммануэль Макрон испугал граждан Украины. Об этом заявил обозреватель финского издания Iltalehti Лаури Нурми. По его мнению, таким образом французский лидер хочет получить роль «миротворца».

Ранее Макрон предостерёг страны от оскорбительного поведения с Москвой. По словам француза, настанет время, когда коллективному Западу придётся восстанавливать сотрудничество с Россией.

Президент Франции Эммануэль Макрон озвучил то, чего боятся украинцы, — отметил Нурми.

Журналист полагает, что подобные высказывания со стороны французского президента говорят о том, что он готов частично принять правомерность российской спецоперации на Украине. Кроме того, подобные заявления помогают Макрону выступать в качестве «миротворца» и получить в итоге роль посредника в урегулировании ситуации.

Также ранее Макрон заявил, что общая продолжительность телефонных переговоров, которые он провёл за последние полгода с Владимиром Путиным, составила 100 часов. Такие цифры он объяснил тем, что ситуация на Украине оказалась сложной.