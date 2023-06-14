Журналист рассказал, как Берлускони помешали принести мир на Украину Журналист Фелтри: Берлускони мог стать посредником в конфликте на Украине, но ему помешали

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Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони

Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони мог выступить в качестве посредника для урегулирования конфликта на Украине благодаря дружбе с президентом РФ Владимиром Путиным, но ему помешали это сделать. Такое заявление сделал в эфире итальянского общенационального телеканала Canale 5 редакционный директор газеты Libero Витторио Фелтри. По его мнению, политик сумел бы достичь успеха и тогда он стал бы «героем всего мира», но подобная перспектива не устраивала его оппонентов.

Я спрашиваю себя, по какой причине Берлускони, которого Путин считал искренним другом, — и он подтвердил это, как только пришло известие о смерти Сильвио, — почему Берлускони не был задействован для попытки достичь мира на Украине? <...> Берлускони наверняка добился бы успеха на переговорах, разговаривая с другом. И это терроризировало итальянских политиков низкого <...> уровня. Ведь если бы Берлускони сумел добиться мира, он стал бы героем <...> всего мира. Это заставляло дрожать руки у его противников, — сказал журналист.

Берлускони с момента начала кризиса на Украине неоднократно призывал отменить санкции в отношении России. Кроме того, изначально осудив спецоперацию, уже осенью 2022 года политик сообщил соратникам по партии «Вперед, Италия», что он восстановил отношения с Путиным, который, по его словам, после начала СВО перестал отвечать на звонки. По мнению Берлускони, вступление Украины в НАТО «приведет к мировой войне». В дальнейшем итальянец неоднократно заявлял о готовности выступить в качестве посредника для урегулирования сложившейся ситуации.

Сильвио Берлускони умер 12 июня в больнице на 87-м году жизни. В апреле итальянские СМИ писали, что врачи диагностировали у экс-премьера лейкемию. Всего он провел в медучреждении 45 дней, его выписали 19 мая. Однако 9 июня политик снова попал в больницу, его госпитализировали в миланский госпиталь «Сан-Раффаэле» спустя три недели после выписки.