Журналист «проник» на секретную конференцию министров обороны стран ЕС

https://static.news.ru/photo/78fe987e-2bf4-11eb-bb0c-fa163e074e61_660.jpg Марк Рютте Фото: Xinhua/Global Look Press

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал усилить безопасность, после того, как 20 ноября журналист смог присоединиться к виртуальному совещанию глав Минобороны стран Евросоюза.

На виртуальной встрече обсуждали усиление коллективной евробезопасности и общие ориентиры в укреплении обороны ЕС. Голландский журналист Даниэль Верлаан смог подключиться к виртуальной министерской встрече на сервисе Zoom после того, как увидел часть пароля для входа в видеоконференцию, который в Twitter разместила министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд, передаёт Le Soir.

Уточняется, что нидерландский министр обороны находилась на карантине и работала не в здании ведомства, поэтому, возможно, не были соблюдены все положенные меры безопасности. Журналист появился у министров обороны стран ЕС на мониторах в разгар дискуссии и помахал им. Глава евродипломатии Жозеп Боррель указал корреспонденту на нарушение закона. После этого журналист покинул совещание. Из-за взлома встречи мероприятие пришлось на некоторое время приостановить.

Ранее NEWS.ru писал, что муниципальный советник в городе Торрелавега на севере Испании Бернардо Бустильо принял душ во время онлайн-совещания. В результате он подал в отставку. Сообщалось, что мужчина трудился на двух работах и боялся, что не успеет помыться перед началом рабочего дня на втором месте. Он перенёс компьютер в ванную, свернул приложение для совещаний и ушёл в душ, однако он не выключил камеру и микрофон.