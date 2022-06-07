Журналист объяснил, почему страны ЕС выступили против возвращения Крыма Журналист Кот: страны ЕС выступили против возвращения Крыма из-за успехов армии РФ

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Италия, Франция и Германия выступили против требования Украины о возврате Крыма в состав страны из-за успехов российской армии в ходе спецоперации, заявил киевский журналист и общественник Юрий Кот. По его мнению, страны Евросоюза своими заявлениями хотят остановить наступление российских силовиков, пишут «Народные Новости».

Видя успехи российской армии и неудачи накачанной западным оружием украинской армии, на Западе пытаются играть в поддавки. Они пребывают в плену собственных иллюзий. Мы понимаем, чем вызвано их «прозрение». Они хотят, чтобы все остановилось и дальше не развивалось, — подчеркнул Кот.

Журналист считает, что мировая общественность убедилась в способности России отстаивать свои интересы и освобождать «историческую русскую землю от нацистов». При этом, заверил Кот, западные страны вовсе не хотят сохранить дружеские отношения с Россией. Он аргументировал свое мнение тем, что еще полгода назад те же государства продвигали совершенно иную риторику в адрес Москвы.

Заявление стран — это сугубо политический ход, чтобы приостановить наступление. Сейчас Европа сама страдает от собственных санкций. В Европе, помимо энергетического кризиса, будет еще много проблем, — пояснил журналист.

Ранее Италия, Франция и Германия не поддержали требования президента Украины Владимира Зеленского вернуть полуостров Крым под контроль Киева. Об этом написал в статье для журнала American Conservative обозреватель Патрик Бьюкенен. Он подчеркнул, что Рим, Париж и Берлин выступают за скорое разрешение конфликта на Украине.