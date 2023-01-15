Журналист назвал русофобию главным политическим инструментом в Польше Myśl Polska: гротескная русофобия стала главным политическим инструментом в Польше

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Главным политическим инструментом в Польше в настоящее время стала русофобия. Об этом заявил обозреватель Myśl Polska Витольд Модзелевский. По его словам, данное проявление свойственно как правящей элите, так и оппозиции. Более того, между сторонами идет практически соревнование в области антироссийской риторики, использование которой делает их заложниками ситуации.

Русофобия в Польше была частью «политического спорта» — бессмысленной борьбы, отнимающей значительную часть потенциала политического класса, — подчеркнул Модзелевский.

Он также добавил, что русофобия традиционно занимала важное место в польской политике, но после начала СВО на Украине она превратилась в главный политический вектор всех представителей власти и оппозиции, начав приобретать гротескный характер.

Также Модзелевскй отметил, что русофобия по влиянием общего тренда попадает в том числе в СМИ, с помощью которых утверждается, что «ненависть и презрение к русскому объединяет всех поляков без исключения».

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предложил ввести на законодательном уровне ответственность за русофобию вплоть до уголовной. Он добавил, что необходима единая система защиты граждан, подвергшихся преследованию в других государствах.