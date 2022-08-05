Журналист из Риги назвал причины «памятникопада» советским воинам в Латвии Журналист Татарчук: в Латвии сносят советские памятники из-за выборов в сейм

Фото: Стрингер/РИА Новости

Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы на левом берегу Даугавы в Риге

Журналист из Риги Андрей Татарчук в разговоре с «ПолитЭкспертом» предположил, что в Латвии устроили своеобразный «памятникопад» советским солдатам из-за приближающихся выборов в сейм. По мнению эксперта, местные власти таким образом разыгрывают «национальную карту».

Зачем пошли на такой шаг? Здесь есть два момента. Во-первых, первого октября будут выборы в сейм. Очевидно, что сейчас разыгрывается очередная национальная карта, — высказался Татарчук.

Он пожаловался, что сейчас подобные памятники называют символами оккупации, а не победы над нацизмом. Это вторая причина, по которым их сносят не только в Латвии, но и в Эстонии, Литве и на Украине, отметил Татарчук. Журналист предположил, что сейчас уже ничего нельзя будет сделать ради спасения монумента, так как любые протесты на эту тему будут подавляться.

Наверное, ничего уже не сделать, чтобы спасти монумент. Все протесты будут жестко подавляться. В Латвии уже много политических уголовных дел. Скажем, есть статья за оправдание «агрессии» России на Украине, по-моему, с потолком наказания пять лет, — резюмировал он.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что решение мэра Риги Мартиньша Стакиса снести памятник советским солдатам говорит о том, что латвийский политик открыто поддерживает нацизм. Он назвал снос монумента Освободителям Риги «негодяйством и подлостью».