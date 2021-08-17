Журналист из Львова потребовал депортировать крымчан через Керченский мост

Симпатизирующее Москве население Крыма следует депортировать через Керченский мост. Об этом в эфире телеканала ITV заявил львовский журналист Остап Дроздов.

Когда я приезжал в свой украинский Крым ещё в нулевых годах, то я попадал в Россию, — отметил Дроздов.

При этом, по его мнению, с присоединением Крыма к России ситуация только сильнее изменилась «в худшую сторону», ведь теперь у всех жителей полуострова есть российские паспорта.

Дроздов подчеркнул, что в настоящее время Украина не может вернуть себе данный регион, однако если подобное произойдёт когда-нибудь, то всех пророссийски настроенных граждан следует депортировать через Керченский мост, после чего «завалить» эту постройку и «запустить крокодилов», дабы территория оказалась освобождена полностью.

Крым вошёл в состав РФ весной 2014 года по результатам всенародного референдума. В Киеве результаты признать отказались.

Остап Дроздов известен скандальными заявлениями. Он неоднократно оскорблял русскоязычных соотечественников, а президента Владимира Зеленского называл «отрыжкой советской эпохи» и «убожеством».

Ранее в Госдуме назвали условие начала диалога с Украиной по Крыму.