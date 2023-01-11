Журналист допустил, что Турция сэкономила на боеприпасах для Украины Журналист Борзенко: Турция поставит ВСУ кассетные боеприпасы времен холодной войны

Фото: U.S. Army/original print located at Rocky Mountain Arsenal, Commerce City, Colorado/Public domain/Wikimedia Commons

Кассетная бомба, 1960 год

Турция начала поставлять Украине кассетные боеприпасы времен холодной войны, которые создавались в рамках соглашения с США, рассказал «360» военный журналист Алексей Борзенко. Публицист допустил, что ВСУ не смогут применить эти снаряды в деле, поскольку Украина не обладает необходимой авиацией, чтобы их сбрасывать. По словам Борзенко, эффективность применения этих снарядов под вопросом, поскольку они могут быть разбросаны по улицам и сдетонировать в любой момент, а могут и вовсе не сработать.

Еще неизвестно, в каком виде эти боеприпасы доедут до Украины. Они начинены шариками и взрывчаткой, а детонатор может сработать в любое время. <...> При этом такие снаряды могут и не сработать. Такие случаи были и в Югославии, и в современной Украине. Также сами производители отмечали, что эти снаряды не проходили калибровку, — рассказал журналист.

Решение Турции отправить Украине такие боеприпасы в очередной раз доказывает, что на баланс ВСУ отправляют ненужные снаряды, подлежащие утилизации, по мнению Борзенко. Эксперт не исключил, что партнеры Киева просто экономят, поэтому отправляют ВСУ «все, что залежалось».

Однако турецкие боеприпасы могут привести к трагедии, например, если они попадут на территорию детского сада и взорвутся через два-три месяца, добавил журналист.

Тем временем в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана уже поспешили опровергнуть сообщения о поставках кассетных боеприпасов ВСУ. В офисе Эрдогана назвали это дезинформацией, которая подрывает усилия по урегулированию украинского конфликта.