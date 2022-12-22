Журналист Боке попросил власти России о гражданстве для него и его семьи

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Адриан Боке

Французский журналист Адриан Боке вновь попросил власти России предоставить ему и его семье гражданство РФ из-за опасений за свою жизнь. Обращение попало в распоряжение NEWS.ru, в нем сказано, что три месяца назад СБУ пыталась совершить на журналиста покушение в Стамбуле, также ему и его семье угрожают смертью «днем и ночью».

Я призываю правительство Российской Федерации помочь мне получить российское гражданство как можно скорее. Мне нужно защитить и спасти жизнь моей шестилетней дочери, — заявил Боке.

Он отметил, что сейчас живет в Донецке и продолжает свою работу, «чтобы показать правду». В июле Боке вернулся во Францию, чтобы обнародовать доказательства того, что французские снаряды убивают мирных жителей Донбасса, а бойцы батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) совершают военные преступления. Однако во Франции его арестовали и отправили в тюрьму.

Меня пытали, я попал в больницу. Мой адвокат вытащил меня из тюрьмы, так как они пытали меня. Если я вернусь во Францию, мне грозит 30 лет тюрьмы, — подчеркнул журналист.

Ранее Боке, занимавшийся волонтерской и гуманитарной деятельностью на Украине, рассказал об убийствах российских военных и инсценировках в Буче. Он утверждает, что стал свидетелем того, как украинские военные жестоко убивали российских офицеров и оставляли тела на улице, когда Буча снова перешла под контроль ВСУ. Он указал на то, что западные СМИ не освещают зверства украинских военных и тот факт, что фактически все бойцы ВСУ носят знаки отличия на форме, повторяющие эмблемы на форме немецких нацистов.