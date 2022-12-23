Журналист BILD осудил Берлин за поставки ВСУ устаревшей техники Журналист BILD Рёпке: решение Германии направить Украине старую советскую технику вызывает стыд

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

БМП-1

Решение Берлина направить Украине старую советскую технику заставляет стыдиться, заявил военный эксперт издательства Bild Юлиан Рёпке в Twitter. По его словам, украинские солдаты платят за это жизнью. Так он прокомментировал сообщение Минобороны ФРГ, в котором шла речь об обмене вооружением между Германией, Словакией и Украиной.

Это так невероятно смущает, что это больно! Пока мы, страны, мирно «покончим с зависимостью от советской техники», направляем на украинскую войну 50-летние движущиеся советские гробы с нулевой боевой ценностью. Украинские солдаты платят за это жизнью, — написал Рёпке.

Журналист уточнил, что речь идет про БМП-1. Он отметил, что у машин слабая броня и недостаточно мощное вооружение, поэтому у находящихся внутри солдат «едва ли есть шанс выжить после встречи с противником».

Ранее посол Киева в Берлине Андрей Мельник заявил, что Киеву благодаря немецкому правительству в результате долгого и «безумного политического сопротивления» удалось заключить контракт на сумму €178 млн. Таким образом, Германия передаст Украине систему противовоздушной обороны IRIS-T.

Украинский посол многократно критиковал работу руководства Германии. Дипломат ругал немецкие власти из-за «медлительности» в передаче Украине оружия. В начале мая Мельник обозвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой», когда тот отказался ехать в Киев.