Журнал Economist назвал эффективными удары России по энергосетям Украины

Фото: Министерство обороны РФ

Российские усилия по выводу из строя критической энергоинфраструктуры Украины выглядят «компетентными и эффективными», пишет британский журнал Economist со ссылкой на экспертов отрасли. По их словам, в выборе целей армии помогают профессионалы из энергетического сектора, а отсутствие оборудования для ремонта усугубляет ситуацию.

[Российские военные] тщательно выбирали цели, они делали это очень методично, — сказал изданию представитель украинской энергокомпании ДТЭК.

Кроме того, отмечается, что Украина использует советскую схему напряжения, в результате чего трансформаторы, созданные для западноевропейских систем, не могут заменить вышедшие из строя украинские. По словам представителя украинской стороны, единственным источником оборудования становятся склады со старыми трансформаторами, и украинские власти «умоляют» страны Восточной и Центральной Европы передать им это оборудование, включая неработающие блоки, которые можно разобрать на запчасти. Более того, компоненты оборудования, совместимые с энергосетями Украины, изготавливаются на заказ, и производители могут потратить на них от полугода до трех лет.

Российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят киевские власти и спецслужбы. Спустя две с небольшим недели после начала атак президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в результате ракетных ударов было разрушено более трети энергетического сектора страны. По его словам, Россия уничтожает все, чтобы Украине было тяжелее пережить зиму.