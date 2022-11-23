Живущих на корабле украинских беженцев возмутил русскоязычный экипаж DM: живущие на круизном лайнере в Шотландии украинцы пожаловались на русскоязычный экипаж

Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Размещенные на круизном лайнере в шотландском Эдинбурге беженцы из Украины пожаловались на условия своего проживания, а также на русскоязычный экипаж. Об этом сообщает The Daily Mail. При этом власти города отметили, что украинцы не обращались к ним официально ни по одной из озвученных изданию проблем.

По информации издания, в условиях нехватки жилья для беженцев в стране, в местном порту Лит с июня были размещены порядка полутора тысяч граждан Украины. Отмечается, что беженцы жалуются на стесненные условия, трудности с доступом к пособиям, билетам на транспорт, а также на то, что их «держат на судне с русскоговорящим экипажем».

Также, по словам украинцев, на корабле слишком низкая скорость интернета, есть проблемы с доступом к автопарковке возле причала и имеются очевидные трудности с обеспечением образовательного процесса для детей.

По словам лидера шотландской Либерально-демократической партии Алекса Коул-Гамильтона, существующие темпы размещения беженцев многим выходцам из Украины могут грозить годами жизни на борту лайнера. В то же время в городском совете Эдинбурга заявили, что размещенные на корабле граждане Украины не обращались к ним официально ни с одной из названный проблем.

Минувшим летом в Шотландии объявили о планах по размещению украинских беженцев на круизных лайнерах из-за нехватки жилья в стране. Для этого было зафрахтовано судно Victoria I эстонской судоходной компании Tallink. Как сообщали британские СМИ, каюты, где предложили жить беженцам, по размеру оказались меньше, чем камеры в местных тюрьмах. В сентябре в Шотландию прибыл еще один круизный лайнер на 700 кают.

С начала специальной военной операции России в Шотландию приехали около 22 тысяч украинских беженцев.

Ранее сообщалось, что болгарские владельцы отелей на побережье Черного моря перестали кормить украинских беженцев. Это произошло после того, как с 15 ноября из госпрограммы по поддержке беженцев исключили питание. Прежде в отелях жаловались на то, что выделяемых государством 15 болгарских левов (менее 500 рублей. — NEWS.ru) не хватало на покрытие расходов по питанию. Теперь украинцев стали размещать на государственных и муниципальных базах отдыха.