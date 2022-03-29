Живущие во Франции россияне пожаловались на дискриминацию в банках

Россияне и белорусы, проживающие во Франции, подвергшиеся ограничениям в банках страны, инициировали петицию с просьбой к французским кредитным организациям прекратить дискриминацию по нацпризнаку, пишет РИА Новости. На данный момент подписи под петицией поставили 1300 человек.

В последнее время проживающие во Франции россияне, а также белорусы сталкиваются с блокировкой банковских операций и даже закрытием своих счетов. Это в основном относится к клиентам банков Société Générale (SG), CIC и BNP Paribas. Инициативная группа пострадавших от противоправных действий финансовых организаций создала открытую петицию на сайте Change.org, где обратилась с призывом прекратить дискриминацию по национальному признаку. Ее на текущий моменту документ подписали уже свыше 1300 человек.

Мы, резиденты и граждане Франции, имеющие российское и белорусское гражданство, столкнувшиеся с массовым ограничением или блокировкой своих счетов в SG, CIC и некоторых других банках, а также сочувствующие им резиденты и граждане Франции, обращаемся к руководству SG, банку Франции, и министерству экономики и финансов (так как не знаем, кем именно принято это решение) с просьбой прекратить вопиющую дискриминацию по национальному признаку, — говорится в тексте петиции.

Как говорится в документе, русскоговорящие клиенты не могут переводить деньги между личными четами, получать французскую зарплату или стипендию на свои банковские карты.

Многих из нас фактически оставили без средств к существованию. В соответствии с регламентом совета Европейского союза 2022/328 от 25 февраля 2022 г., статья 5b, параграф 2, мы не попадаем под санкции и, следовательно, считаем такие действия произволом и дискриминацией. Мы считаем, что подобному поведению нет места в демократическом и толерантном обществе, оно противоречит ценностям и законам Французской республики и должно быть остановлено, — сообщается в петиции.

Столкнувшиеся с подобными проблемами россияне открыли специальный чат в Telegram, где делятся ситуацией и новостями и ищут пути решения проблемы.