Живущие в РФ финны объяснили свой выбор в пользу «Спутника V»

Живущие в РФ финны объяснили, почему выбирали «Спутник V» для вакцинации от нового коронавируса. По словам бизнесмена Эрика Хелина, он начал собирать данные о препарате против COVID-19 в начале января 2021-го. Он отметил, что высокая эффективность вещества, а также её доступность в РФ, определили его симпатию в пользу «Спутника V».
Кроме того, руководитель представительства одной из финских организаций в Москве Яри Юмппонен отмечает рост заинтересованности коммерсантов из Финляндии к «Спутнику V».
Многие хотели убедиться в эффективности вакцины [от COVID-19 «Спутник V»] и выжидали время. Во-вторых, финны начали понимать, что в Финляндии ещё долго не начнется вакцинация, — передаёт газета Helsingin Sanomat.
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