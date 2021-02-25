Живущие в РФ финны объяснили свой выбор в пользу «Спутника V»

Европа готовится ввести против России санкции из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Однако мнения по этому вопросу разделились: в частности, бывший глава МИД Польши, депутат Европарламента Витольд Ващиковский считает рестрикции бессмысленными.

С точки зрения Центральной Европы, это выглядит как шутка. Потому что это даже не символические санкции. Нескольких человек всего лишь просят не ездить в Европейский Союз. Большинству этих людей и...