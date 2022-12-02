Живущие на круизном судне украинские беженцы жалуются на неудобства Observer: живущие на круизном лайнере в Шотландии украинцы рассказали о неудобствах

Фото: Agnieszka Pazdykiewicz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские беженцы заявили, что проживание на круизном лайнере Ambition, который правительство Шотландии зафрахтовало для их размещения, имеет свои неудобства. Так, им запрещено сходить с судна на территорию дока, сообщает Observer.

Издание отмечает, что служба безопасности порта называет его «зоной ограниченного доступа» и предупреждает об опасности передвижения по его территории из-за движения специальной техники. До въезда в порт или до близлежащего торгового центра украинцев возят на специальных автобусах.

При этом детям беженцев в ноябре приходилось добираться до школы пешком, поскольку, как им объяснили, в бюджете не оказалось средств на школьные автобусы.

Также украинцы жалуются на то, что многие из них страдали от кашля и расстройства желудка. Кроме того, они не могут открывать окна в каютах, поскольку в помещение проникает запах от мусорной свалки, которая расположена рядом с доком.

Ранее агентство Reuters сообщило, что в Польше хотят обязать украинских беженцев платить за длительное проживание в предоставленном государством жилье. Соответствующее решение принял кабмин Польши, новый порядок будет действовать с 1 марта 2023 года. Закон предусматривает исключения для беременных женщин и тех, кто не способен зарабатывать на жизнь в силу возраста или болезни.