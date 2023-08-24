Животные устроили бегство в стиле «Мадагаскара» на съемках кино в Риме La Repubblica: слон и жираф сбежали со съемок фильма на окраине Рима

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Слон и жираф попали на видео во время бегства со съемочной площадки на окраине Рима, сообщает итальянская газета La Repubblica. Как отметили журналисты, местные жители в шутку назвали произошедшее тизером к новой части мультфильма «Мадагаскар».

По информации издания, инцидент произошел в квартале Чинечитта, где сконцентрировано множество киностудий. Животных привезли в одну из них для проведения съемок, но те вырвались на свободу. Очевидцы смогли запечатлеть на видео, как слон и жираф бегут со съемочной площадки. Их преследовали несколько работников студии. Удалось ли отловить беглецов, неизвестно.

Ранее сообщалось, что в полиции Берлина и Бранденбурга на протяжении двух дней безрезультатно пытались поймать львицу в общине Клайнмахнов к юго-западу от немецкой столицы. Когда правоохранители подключили к операции специалистов, выяснилось, что попавшее на фото животное — не львица, а кабан. Местный бургомистр Михаэль Грубер признал ошибку полицейских, после чего объявил о возвращении правоохранителей к штатному режиму работы. В то же время операцию по поимке дикого животного чиновник назвал «разумной и оправданной».