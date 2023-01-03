Жителю Киева грозит до 12 лет тюрьмы за попытку украсть граффити Бэнкси

Фото: Oleksandra Butova/Global Look Press

Украина: фреска Бэнкси в Гостомеле

На Украине предъявили обвинение мужчине, подозреваемому в попытке украсть граффити британского художника стрит-арта Бэнкси, сообщает Генпрокуратура страны. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 185 УК Украины (покушение на похищение чужого имущества в особо крупном размере в условиях военного положения), преступнику может грозить до 12 лет лишения свободы.

Как утверждают представители Генпрокуратуры, инцидент произошел в поселке Гостомель Бучанского района Киевской области. По данным следствия, житель Киева собирался демонтировать работу Бэнкси «Женщина в противогазе» с одного из жилых домов, а после — продать его. Он успел срезать часть стены и замотать ее в пленку, однако позднее он был разоблачен сотрудниками военной администрации. Судьба его сообщников неизвестна.

Ранее Бэнкси опубликовал в Instagram фотографию нового граффито, которое было создано на стене разрушенного дома в украинском поселке Бородянка. На развалинах артист изобразил девочку-гимнастку, выполняющую стойку на руках. Всего на территории Украины художник создал семь работ.

Позднее стало известно, что работы художника на Украине внесут в список культурного наследия. Как пояснил исполняющий обязанности главы Бородянки Георгий Ерко, работы художника в поселке в ближайшее время планируется обезопасить от негативного влияния погодных условий и вандализма. Объекты покроют защитным стеклом, а также установят подсветку, камеры наблюдения и информационные таблички.