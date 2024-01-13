Жителям Западной Украины предложили альтернативу мобилизации Жителям Ивано-Франковской области Украины предложили строить фортификации

Фото: МО Украины

Власти Ивано-Франковской области на западе Украины предлагают работу по строительству фортификаций в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики (ДНР) в качестве отсрочки от мобилизации, сообщает украинское издание «Страна.ua». Работникам предлагается зарплата в размере 20 тысяч гривен (526 долларов), кроме того, людей обеспечат жильем и питанием.

Те, кто согласятся помочь со строительством оборонных сооружений, получат отсрочку от призыва на период строительства. Всего нужно 300 человек, — подчеркнули авторы материала.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» София Федина раскритиковала новую версию законопроекта о мобилизации, заявив, что она хуже предыдущей. По ее словам, документ подразумевает серьезные коррупционные риски. Кроме того, отметила политик, в проекте часть норм вообще не касаются темы призыва на воинскую службу, но подразумевают вмешательство в личную жизнь потенциального мобилизованного. До этого коллега Фединой Ирина Фриз отмечала, что законопроект содержит нормы, противоречащие украинской конституции.

После этого министерство обороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации, ранее отозванного кабмином из парламента. Глава ведомства Рустем Умеров заявил, что документ отредактирован с учетом всех замечаний.