https://static.news.ru/photo/0a1ff1c8-223b-11ea-92a6-fa163e074e61_660.jpg Георгий Беджамов Фото: Михаил Мокрушин/РИА Новости

А1, входящая в «Альфа-Групп» Михаила Фридмана, запустила в Лондоне кампанию по поиску активов бывшего владельца Внешпромбанка Георгия Беджамова.

Инвестиционная компания купила рекламу в лондонских газетах, а также разместила билборд на грузовике с информацией о вознаграждении за любые сведения об активах экс-банкира и его сестры Ларисы Маркус, пишет РБК.

По сведениям А1, Беджамов несёт ответственность за мошенничество на сумму £2,5 млрд (свыше 200 млрд рублей).

ЦБ отозвал лицензию у Внешпромбанка в 2016 году. Ларису Маркус суд приговорил к девяти годам за растрату 113 млрд рублей, а сам банкир уехал из России.

В настоящее время A1 по контракту с Агентством по страхованию вкладов (АСВ) ищет активы Беджамова и Маркус за рубежом.

Ранее NEWS.ru писал, что московский суд заочно арестовал экс-совладельца литовского банка Snoras Давида Каплана по обвинению в мошенничестве. Мужчина объявлен в международный розыск. Помимо мошенничества, Каплана также обвиняют в участии в преступном сообществе и в эпизодах хищения.