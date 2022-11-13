Киевлянам посоветовали уехать из города на зиму Киевский депутат Витренко предложил жителям уехать на зиму из-за проблем с энергетикой

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко предложил жителям переехать на зиму из украинской столицы из-за проблем с энергетикой. Он признал, что ситуация сложилась сложная, передает РИА Новости. 13 ноября в Киеве и еще в семи областях Украины пройдут плановые отключения электроэнергии.

Скажу откровенно, что ситуация сложная. Если у людей есть более лучшие условия перезимовать в более комфортных условиях, то можно это сделать для того, чтобы сохранить тот уровень комфорта, к которому привыкли наши граждане, — подчеркнул Витренко.

Ранее директор департамента муниципальной безопасности горадминистрации Роман Ткачук заявил, что в столице Украины ситуация с энергоснабжением находится под контролем. Он подчеркнул, что поводов говорить о чрезвычайной ситуации нет.

Как заметил Ткачук, система гражданской защиты должна быть готова к различным обстоятельствам. Речь может идти о любых ситуациях «от наводнения до аварий на объектах критической инфраструктуры».

С 10 октября ВС РФ наносят удары по инфраструктуре Украины. Это началось через два дня после взрыва на Крымском мосту. Москва считает, что за произошедшим стоят украинские спецслужбы.