Жителя Лондона посадили в тюрьму за кражу трёх масок из госпиталя

https://static.news.ru/photo/277efdcc-799d-11ea-9513-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

Жителя Великобритании, пойманного на краже хирургических масок из госпиталя в Лондоне, приговорили к лишению свободы сроком на 12 недель.

34-летний Лерун Хуссейн был задержан охранниками больницы Кингс-Колледж при попытке стащить три маски, уточняет Reuters. Мужчина признал свою вину в суде.

Спрос на медицинские маски по всему миру значительно вырос из-за пандемии коронавируса. Они требуются не только врачам, но и обычным людям, потому многие страны заявляют о нехватке масок. В американском штате Калифорния власти решили выделить $990 млн из бюджета региона на покупку защитного снаряжения, в том числе масок и комбинезонов, писал NEWS.ru.