Жителя Лондона посадили в тюрьму за кражу трёх масок из госпиталя

Жителя Великобритании, пойманного на краже хирургических масок из госпиталя в Лондоне, приговорили к лишению свободы сроком на 12 недель.
34-летний Лерун Хуссейн был задержан охранниками больницы Кингс-Колледж при попытке стащить три маски,
Спрос на медицинские маски по всему миру значительно вырос из-за пандемии коронавируса. Они требуются не только врачам, но и обычным людям, потому многие страны заявляют о нехватке масок. В американском штате Калифорния власти решили выделить $990 млн из бюджета региона на покупку защитного снаряжения, в том числе масок и комбинезонов, писал NEWS.ru.
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