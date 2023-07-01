Жителя Италии арестовали за участие в боях в Донбассе

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Гражданин Италии Алессандро Бертолини арестован на родине по подозрению в участии в боевых действиях в Донбассе, сообщает газета Il Fatto Quotidiano. Он был задержан карабинерами в миланском аэропорту Мальпенса сразу по прилету в Италию.

По данным издания, 29-летний мужчина находился в зоне конфликта на востоке Украины с 2016 года, где с другими соотечественниками сражался против ВСУ. Некоторое время назад итальянский телеканал Rai2 показал его в своем репортаже из Донбасса. Бертолини был вооружен автоматом и рассказал журналистам, что с детства мечтал стать солдатом.

Мужчину после задержания доставили в Геную. Там его попытались допросить, но он отказался отвечать на вопросы следователей. Личности других итальянцев, которые вместе с Бертолини участвовали в боях в Донбассе, также установлены, но никто из них пока не вернулся.

Ранее СКР возбудил уголовные дела против 160 иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ. В их числе граждане 33 стран, в том числе США, Швеции, Латвии, Грузии.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявлял, что в боевых действиях на стороне Украины могут участвовать выходцы из стран ОДКБ. По мнению депутата, было бы хорошо, чтобы военнослужащие «из Казахстана или Киргизии» не противостояли России в конфликте.