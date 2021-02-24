Жителя ФРГ осудили на 14 лет за убийство россиянок

https://static.news.ru/photo/7b3efb2c-7692-11eb-aa8c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гражданин Германии Роман Х. приговорён судом Мюнхена к 14,5 года тюрьмы по обвинению в убийстве двоих россиянок — супруги Марии и её 16-летней дочери Татьяны.

Об исчезновении женщин в Мюнхене стало известно в середине 2019 года. Полиция возбудила уголовное дело, фигурантом которого стал Роман. По версии следствия, он убил жену и приёмную дочь из-за личной неприязни, вывез их тела в неизвестном направлении, а затем сделал дома ремонт, чтобы скрыть следы преступления. На первых допросах мужчина давал противоречивые показания, а затем вовсе отказался делать какие-либо заявления.

Тела россиянок не найдены до сих пор. Суд выносил приговор на основании косвенных улик. При этом обвинение просило осудить Романа пожизненно, а защита настаивала на его оправдании.

Отец осуждённого уверен, что его сын преступления не совершал. По его мнению, пропавшие россиянки могли уехать на родину. Суд, напротив, на основании представленных доказательств убеждён, что женщины мертвы, сообщает издание Bild.

Ранее NEWS.ru писал, что в коммуне Пьоссаско итальянской провинции Турин полиция нашла тело гражданки РФ Анны Марочкиной. По версии правоохранительных органов, она была убита своим супругом — датчанином Андресом Педерсеном. После совершения преступления он покончил с собой.